Будущий премьер Венгрии Мадьяр раскрыл свою позицию в отношении Путина

Руководитель новой правящей партии Венгрии "Тиса" и будущий премьер Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Nepszava.
Журналисты спросили Мадьяра о словах действующего на тот момент премьера Орбана: тот заявил, что наблюдал бы за тем, как "проукраинское правительство" ведет переговоры с Россией.
"Давайте больше не будем шутить. Я не думаю, что премьер-министр, который уходит в отставку, воспринимает себя серьезно, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля", - заявил Мадьяр.
"Конечно, если это так, нам придется сесть за стол переговоров с президентом России", - сказал он.
При этом Мадьяр объяснил свою логику:
"Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями", - подчеркнул будущий премьер.
По словам Мадяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.
Напомним, партия Мадьяра "Тиса" одержала убедительную победу на парламентских выборах 12 апреля - 138 из 199 мест в парламенте. Явка составила почти 80% - рекорд для Венгрии со времен краха социалистического блока.
Орбан признал поражение. Как сообщало РБК-Украина, поддержке Орбана не помогло даже открытое покровительство со стороны Белого дома и Кремля.
Петер Мадьяр - юрист и бывший соратник Орбана, который окончательно порвал с партией "Фидес" в 2024 году из-за скандала с президентскими помилованиями.
Как сообщало РБК-Украина, он позиционирует себя как проевропейский политик, однако в отношении Украины занимает сдержанную позицию: признает Россию агрессором, но выступает против поставок оружия и ускоренного вступления Украины в ЕС и НАТО.
В своем первом обращении после победы Мадьяр потребовал отставки президента страны Тамаша Шуйока и всех ставленников Орбана на ключевых должностях.
Он также пообещал немедленно отправиться в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное ЕС финансирование.