Майбутнє Луніна вирішено? "Реал" отримав запит щодо українця від топ-клубу

У пошуках ігрового часу

"Вільярреал" нещодавно цікавився українським голкіпером, який розглядає можливість залишити столицю Іспанії у пошуках регулярної ігрової практики", - стверджує Моретто.

Зазначимо, що значну частину своєї кар'єри в "Реалі" Лунін провів у статусі дублера Тібо Куртуа. Минулого сезону, навіть попри довгострокову травму бельгійця, роль Луніна залишалася невизначеною, що викликало його розчарування.

Зараз, коли Куртуа повністю відновився, 26-річний українець розуміє, що його шанси стати основним воротарем мадридського гранда вкрай малі.

Більше того, відомо, що Хабі Алонсо, головний тренер "Реалу", планує зберегти Куртуа на позиції номер один.

Майбутнє поза "Реалом" і пошуки агента

Через брак ігрової практики Лунін передав своє майбутнє в руки агента Жорже Мендеша, який активно шукає варіанти для українця як у англійській Прем'єр-лізі, так і в іспанській Ла Лізі.

Також існує інтерес з боку Саудівської Аравії, де Лунін міг би не лише значно збільшити свій заробіток, а й нарешті стати основним воротарем.

Позиція "Реалу" та інші варіанти

"Реал" не виштовхує Луніна з клубу, але розуміє його прагнення грати регулярно. Керівництво клубу дало чітко зрозуміти: якщо надійде пропозиція, яка влаштовуватиме як самого Луніна, так і "Реал", її серйозно розглядатимуть.

Літній трансфер виглядає оптимальним рішенням для всіх сторін. "Вільярреал" є одним із можливих варіантів, хоча іспанський топ-клуб також розглядає інших голкіперів, зокрема Пау Лопеса - воротаря французького "Марселя".

Раніше іспанська преса писала також, що одним із можливих варіантів для Луніна є "Реал Ов'єдо". Цей клуб щойно повернувся до Ла Ліги, тому команді конче потрібне підсилення, зокрема й на позицію воротаря.

Цікаво, що українець уже має досвід виступів за "карбайонес". У 2020 році він захищав їхні ворота на правах оренди, провівши 20 матчів. Саме "Ов'єдо" дав йому першу повноцінну ігрову практику в Іспанії, що робить цей варіант доволі привабливим.

Топ-клуби, які могли б підсилитися українцем

Серед головних кандидатів, які можуть підсилити свої воротарські позиції українцем, спортивні ЗМІ також називають італійський "Інтер". Міланський клуб, який шукає омолодження складу, може розглядати Луніна як заміну 36-річному Яну Зоммеру.

В Англії амбітний "Ньюкасл", що прагне успіхів у Лізі чемпіонів наступного сезону, шукає молодого, але вже досвідченого та стабільного воротаря.

Німецька "Баварія" також у списку: з огляду на можливе завершення кар'єри Мануеля Нойєра та брак довіри до нинішніх дублерів, мюнхенці можуть зацікавитися українцем.

Іспанська "Севілья" пропонує Луніну знайоме середовище Ла Ліги та довіру тренерів до молодих гравців, хоча амбіції клубу дещо менші, ніж у "Реалу".

Окрім цього, у західних ЗМІ час від часу з'являються думки, що Андрій міг би легко закрити воротарську позицію у дортмундській "Боруссії", "Мілані" або "Бетісі".

Наразі майбутнє Андрія залишається відкритим, але його перехід у новий клуб видається дуже ймовірним, оскільки він прагне нового виклику та можливості грати щотижня.

Зауважимо, що контракт українця з "Реалом" чинний до 2030 року.