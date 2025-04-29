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"Реал" продовжить контракт із Куртуа. Як це вплине на Луніна: 4 варіанти для українця

Вівторок 29 квітня 2025 16:05
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"Реал" продовжить контракт із Куртуа. Як це вплине на Луніна: 4 варіанти для українця Роль Андрія Луніна в "Реалі" залишиться другорядною на найближчі роки (фото: Gettyimages)
Автор: Володимир Варуха

Мадридський "Реал" планує продовжити контракт із Тібо Куртуа ще на два роки. Нинішня угода 32-річного бельгійця, якому 11 травня виповниться 33 роки, діє до літа 2026-го. Очікується, що новий контракт буде розрахований до літа 2028 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Relevo.

Що відомо про новий контракт Куртуа в "Реалі"

Попри те, що угода ще не підписана, переговори між сторонами тривають вже кілька тижнів. Джерела стверджують, що підписання - лише питання часу. Сам Куртуа хоче залишатися в "Реалі" щонайменше до 35 років.

Цікаво, що таким чином "Реал" порушить власне неписане правило - зазвичай гравці старші 30 років отримують контракти лише на один сезон. Але керівництво клубу, включно з президентом Флорентіно Пересом, вважає Куртуа недоторканною фігурою, на якій має будуватися нова команда.

Головний тренер Карло Анчелотті, який, вочевидь все ж покине клуб, також повністю довіряє бельгійцю і навіть у вирішальні моменти сезону надавав перевагу Тібо, попри його фізичну неготовність після травм.

Нагадаємо, що Куртуа приєднався до "Реала" в 2018 році, а в 2021-му підписав п’ятирічну угоду. У поточному сезоні він провів 43 матчі, з яких 14 завершив "на нуль", пропустивши 48 голів.

4 варіанти розвитку подій для Андрія Луніна

Тим часом другий воротар команди - українець Андрій Лунін - у вересні 2024 року продовжив контракт із клубом до 2030 року, але його позиція знову опиняється під питанням.

Попри успішний сезон 2023/24, коли українець після важкої травми Куртуа став основним воротарем "Реала", блискуче провівши багато матчів у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, Лунін не зміг закріпитися в основі цього сезону.

Підписання нової угоди з бельгійцем може знову підштовхнути Андрія до пошуку нового клубу.

За інформацією іспанських ЗМІ, Лунін не забув Анчелотті, як той не довірив йому місце у фіналі Ліги чемпіонів, попри феєричну гру в попередніх раундах, і як програв конкуренцію в Кубку Іспанії.

На зображенні може бути: 3 людини, гравці в футбол, люди грають у футбол та текст «Emirates UCASV V. 17 මී ලි»Андрій Лунін (facebook.com/RealMadrid)

Ось 4 потенційні варіанти розвитку подій для українського воротаря.

Залишитися в "Реалі" на позиції другого номера

Це найбільш імовірний сценарій на старті сезону-2025/26. Лунін залишиться дублером Куртуа і гратиме лише у менш пріоритетних матчах.

Перехід в інший клуб

Луніну вже 26 років, і сидіти в запасі ще кілька сезонів - серйозний удар по кар’єрі, особливо напередодні кваліфікаційного циклу ЧС-2026 та потенційної участі України у Євро-2028. Тому якщо надійде вигідна пропозиція, Лунін може залишити "Реал", аби отримати постійну ігрову практику. Це може бути як оренда, так і повноцінний трансфер.

Ставка на ротацію

За сприятливих обставин, тренерський штаб може обрати стратегію ротації: Лунін гратиме в Кубку Іспанії або на груповому етапі ЛЧ. Але ця схема працюватиме лише за умови стабільної форми Куртуа. Крім того, такий варіант - тимчасовий компроміс, який навряд чи задовольнить Луніна в довгостроковій перспективі.

Поява ще одного конкурента

Для Луніна це найгірший сценарій із усіх можливих. Інформація про можливе повернення Кепи Аррісабалаги у "Реал" створює ще одну загрозу для Луніну, адже конкуренція загостриться ще більше й українець ризикує взагалі стати №3. В такому випадку українець може перестати з'являтися навіть у кубкових матчах.
третім вибором.

Якщо українець хоче стабільної гри на найвищому рівні - літо 2025 року може стати ідеальним моментом для переходу в інший амбітний клуб.

&quot;Реал&quot; продовжить контракт із Куртуа. Як це вплине на Луніна: 4 варіанти для українцяАндрій Лунін (фото: facebook.com/RealMadrid)

Куди міг би перейти Лунін?

"Інтер"

За чутками, міланці планують оновлення складу, і позиція голкіпера може бути серед пріоритетів, адже Ян Зоммер уже немолодий - йому 36 років.

"Ньюкасл"

Англійці мають амбіції стати не лише топ-клубом Прем'єр-ліги, а й добре проявити себе у Лізі чемпіонів наступного сезону. Тому зараз "сороки" шукають молодого, але при цьому досвідченого і стабільного воротаря.

"Баварія"

Мануель Нойєр може найближчим часом завершити виступи за мюнхенців, а до його нинішніх дублерів у тренерського штабу німців, за чутками, немає повної довіри.

"Севілья"

Для Луніна це не поганий варіант: знайоме середовище Ла Ліги, у тренерів висока довіра до молодих гравців. Однак, звісно, у клубу менші амбіції у порівнянні з "Реалом".

Також час від часу у західних ЗМІ спливають думки, що Лунін міг би легко закрити воротарську позицію у дортмундській "Боруссії", "Мілані", "Вільярреалі" або "Бетісі".

Раніше ми писали, що четверо гравців "Барселони" у списку головних претендентів на Золотий м'яч.

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Андрій Лунін
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