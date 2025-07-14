Лука Модрич перейшов у "Мілан": деталі трансферу

Лука Модрич, жива легенда мадридського "Реала", визначився зі своїм майбутнім після прощання з іспанським грандом. Хорватський півзахисник офіційно приєднався до італійського клубу "Мілан", розпочинаючи нову сторінку у своїй блискучій кар'єрі.

Що відомо про новий контракт Лука Модрича у "Мілані", розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у соцмережі Х.

Контракт на один рік

Лука Модрич підписав з "Міланом" контракт, розрахований до 30 червня 2026 року, з можливістю продовження ще на один рік - до 30 червня 2027 року.

Це рішення стало кульмінацією місяців спекуляцій щодо того, де продовжить свою кар'єру один із найвидатніших плеймейкерів сучасності.

Велич Модрича у "Реалі"

39-річний футболист Лука Модрич провів у складі "Реала" 13 незабутніх сезонів, перетворившись на справжній символ епохи. За цей час він зіграв у 597 матчах і забив 43 голи, але його внесок у гру команди вимірюється не лише статистикою. Його бачення поля, неймовірні передачі, здатність контролювати темп гри та лідерські якості зробили його незамінним.

Модрич став найуспішнішим гравцем "Реала" за всю історію клубу за кількістю виграних трофеїв.

Крім клубних досягнень, Модрич є іконою хорватського футболу, вивівши збірну до фіналу Чемпіонату світу 2018 року та завоювавши "Золотий м'яч" того ж року - нагороду, яка перервала багаторічну першість Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.