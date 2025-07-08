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"Забув українську?": Лунін потрапив у мовний скандал

Вівторок 08 липня 2025 19:02
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"Забув українську?": Лунін потрапив у мовний скандал Андрій Лунін (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін опинився в центрі критики після мовного відеочеленджу іспанського клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X-акаунт клубу.

Луніна розкритикували за російську

У відео, яке з’явилося напередодні півфінального матчу клубного чемпіонату світу, футболіст використав російську мову замість української, чим викликав хвилю обговорень у соцмережах.

У ролику гравців "Реала" з різних країн попросили сказати слово "півфінал" рідною мовою. Коли черга дійшла до Андрія Луніна, він вимовив це слово російською - "полуфинал".

Варто зазначити, що у відео всім футболістам були додані титри, і біля українця стояло саме слово "півфінал" - українською.

Таке мовне рішення з боку воротаря викликало активну реакцію в українському сегменті соцмереж.

Користувачі засудили Луніна за те, що, представляючи Україну на міжнародному рівні, він не використав державну мову навіть у такому простому контексті.

Після публікації ролика сам Лунін ситуацію публічно не коментував.

Коли грає "Реал" у півфіналі КЧС-2025

Вже 9 липня мадридський клуб зіграє з ПСЖ у півфіналі клубного чемпіонату світу 2025 року. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У паралельному півфіналі, який відбувся 8 липня, "Флуміненсе" з Бразилії зустрівся з лондонським "Челсі".

Раніше писали, що Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього в "Реалі".

Також читайте по те, що українці одні з найцінніших воротарів Клубного чемпіонату світу.

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Реал Андрій Лунін челлендж Футбол
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