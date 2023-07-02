ua ru
Нд, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майбутнє Криму може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України, - Шольц

Новость на русском →
Неділя 02 липня 2023 20:22
Майбутнє Криму може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Майбутнє Кримського півострова може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню ARD.

"Крим належить Україні вже дуже, дуже давно", - підкреслив він.

При цьому Шольц у відповідь на вимоги чітко окреслити перспективи членства на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що в разі вступу України до НАТО не повинно бути невирішених прикордонних конфліктів.

Однак, за його словами, Німеччина вважає, що на Берліні лежить відповідальність за надання гарантій безпеки.

Шлях України до НАТО

Під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО.

Члени Північноатлантичного альянсу та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, доки на території країни триває війна.

Нагадаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада заявляє, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу або гарантії безпеки.

При цьому посол США в НАТО Джуліанна Сміт говорила, що країни альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни