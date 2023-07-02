Майбутнє Криму може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України, - Шольц

Майбутнє Кримського півострова може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню ARD .

"Крим належить Україні вже дуже, дуже давно", - підкреслив він.

При цьому Шольц у відповідь на вимоги чітко окреслити перспективи членства на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що в разі вступу України до НАТО не повинно бути невирішених прикордонних конфліктів.

Однак, за його словами, Німеччина вважає, що на Берліні лежить відповідальність за надання гарантій безпеки.

Шлях України до НАТО

Під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО.

Члени Північноатлантичного альянсу та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, доки на території країни триває війна.

Нагадаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада заявляє, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу або гарантії безпеки.

При цьому посол США в НАТО Джуліанна Сміт говорила, що країни альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.

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