Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне России против Украины, - Шольц

Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию ARD .

"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", - подчеркнул он.

При этом Шольц в ответ на требования четко обозначить перспективы членства на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть неразрешенных пограничных конфликтов.

Однако, по его словам, Германия считает, что на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности.

Путь Украины в НАТО

Во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО.

Члены Североатлантического альянса и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока на территории страны идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти заявляют, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

При этом посол США в НАТО Джулианна Смит говорила, что страны альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.

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