Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне России против Украины, - Шольц
Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию ARD.
"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", - подчеркнул он.
При этом Шольц в ответ на требования четко обозначить перспективы членства на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть неразрешенных пограничных конфликтов.
Однако, по его словам, Германия считает, что на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности.
Путь Украины в НАТО
Во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО.
Члены Североатлантического альянса и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока на территории страны идет война.
Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти заявляют, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.
При этом посол США в НАТО Джулианна Смит говорила, что страны альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.
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