У Зеленського підтвердили, що росіяни вдарили по Кабміну "Іскандером"

Російські окупанти в ніч на 7 вересня ударили по будівлі Кабінету міністрів України крилатою ракетою "Іскандер". Це підтвердили в Офісі президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як повідомив Єрмак, сьогодні він провів телефонну розмову з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника американського президента з питань національної безпеки Марко Рубіо.

"Поінформував про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю уряду України - удар було нанесено балістичною ракетою "Іскандер", - розповів глава ОП.

Єрмак та Рубіо також обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії та координацію дій із партнерами.

"Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир - наша мета, якої маємо досягти", - наголосив глава ОП.

Він також подякував за лідерство президента США Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.

"Також дякую Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру. Продовжуємо роботу", - додав Єрмак.