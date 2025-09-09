ua en ru
Более 30 иностранных деталей: появились данные об "Искандере", который ударил по Кабмину

Киев, Вторник 09 сентября 2025 03:53
UA EN RU
Более 30 иностранных деталей: появились данные об "Искандере", который ударил по Кабмину Фото: последствия удара по зданию Кабмина (facebook.com/kmathernova)
Автор: Марина Балабан

"Искандер", ударивший по Кабмину, содержал более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

"Горело горючее. Боевая часть не сработала, предварительно вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут", - написал он.

По словам Власюка, аналогичный исследованный "Искандер" содержит:

35 компонентов американского производства,

  • 1 - японского,
  • 1 - британского,
  • 1 - швейцарского,
  • 5 - белорусского,
  • 57 - российского.

Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", - отметил Власюк.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты в ночь на 7 сентября использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".

Боевая часть ракеты не взорвалась. Пожар на верхних этажах Кабмина возник в результате возгорания ракетного топлива.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также сообщала, что россияне использовали для удара "Искандер".

"Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая поразила Кабинет министров, была нацелена именно туда - в самое сердце правительства Украины. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков, оставшихся от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер", - отметила она.

8 сентября информацию об ударе "Искендером" подтвердили в Офисе президента.

