Более 30 иностранных деталей: появились данные об "Искандере", который ударил по Кабмину
"Искандер", ударивший по Кабмину, содержал более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
"Горело горючее. Боевая часть не сработала, предварительно вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут", - написал он.
По словам Власюка, аналогичный исследованный "Искандер" содержит:
35 компонентов американского производства,
- 1 - японского,
- 1 - британского,
- 1 - швейцарского,
- 5 - белорусского,
- 57 - российского.
Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).
"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", - отметил Власюк.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты в ночь на 7 сентября использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".
Боевая часть ракеты не взорвалась. Пожар на верхних этажах Кабмина возник в результате возгорания ракетного топлива.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также сообщала, что россияне использовали для удара "Искандер".
"Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая поразила Кабинет министров, была нацелена именно туда - в самое сердце правительства Украины. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков, оставшихся от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер", - отметила она.
8 сентября информацию об ударе "Искендером" подтвердили в Офисе президента.