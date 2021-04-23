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МАУ возобновляет рейсы между Украиной и Молдовой

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет авиасообщение между Украиной и Молдовой. Первый рейс запланирован на 29 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс Киев - Кишинев будет выполняться три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. В то же время рейс Кишинев - Киев также будет выполняться три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам.

В авиакомпании отметили, что такое расписание рейсов позволит обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов из аэропорта "Борисполь".

В частности, пассажиры из Кишинева смогут удобно добраться в Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Лондон, Париж, Амстердам, Прагу, Женеву, Милан, Минск, Дубаи, Ларнаку, Берлин, Мюнхен, Вильнюс, Тель-Авив, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Баку, Каир, Барселону и Дели.

Также пассажиры с Кишинева смогут воспользоваться чартерными рейсами из Киева в Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию, Албанию, Болгарию, Тунис, Доминиканы, ОАЭ и Грецию.

Напомним, ранее МАУ объявила о перезапуске 14 регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 года и открытии нового направления.

Кроме того, МАУ возобновила авиарейсы из Киева в Вильнюс, Берлин и Барселону, а также из Одессы в Стамбул. Первый авиарейс был осуществлен 28 марта.

Добавим, что SkyUp анонсировала рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет запланирован на 1 мая.

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