МАУ відновлює рейси між Україною та Молдовою

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює авіасполучення між Україною та Молдовою. Перший рейс запланований на 29 квітня.
Рейс Київ-Кишинів буде виконуватися три рази на тиждень - щопонеділка, щочетверга і щонеділі. Водночас рейс Кишинів - Київ також буде виконуватися три рази на тиждень - щопонеділка, щовівторка і щоп'ятниці.
В авіакомпанії зазначили, що такий розклад рейсів дозволить забезпечити стикування з десятком міжнародних і внутрішніх рейсів з аеропорту "Бориспіль".
Зокрема, пасажири з Кишинева зможуть зручно дістатися в Харків, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Лондон, Париж, Амстердам, Прагу, Женеву, Мілан, Мінськ, Дубаї, Ларнаку, Берлін, Мюнхен, Вільнюс, Тель-Авів, Стамбул, Тбілісі, Єреван, Баку, Каїр, Барселону і Делі.
Також пасажири з Кишинева зможуть скористатися чартерними рейсами з Києва в Туреччину, Єгипет, Чорногорію, Хорватію, Албанію, Болгарію, Туніс, Домінікани, ОАЕ і Грецію.
Нагадаємо, раніше МАУ оголосила про перезапуск 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 року і відкритті нового напрямку.
Крім того, МАУ відновила авіарейси з Києва у Вільнюс, Берлін і Барселону, а також з Одеси в Стамбул. Перший авіарейс був здійснений 28 березня.
Додамо, що SkyUp анонсувала рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ запланований на 1 травня.