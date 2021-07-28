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МАУ возобновляет авиарейсы из Киева в Ниццу

Автор: Сергей Пышкин

Международные авиалинии Украины восстанавливают авиарейсы из Киева в Ниццу. Первый полет состоится уже 8 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МАУ.

Согласно сообщению, авиарейсы в Ниццу запланированы каждый вторник и воскресенье начиная с 8 августа до 28 сентября текущего года.

Сейчас известно, что самолеты будут курсировать по графику:

  • Киев - Ницца: 9:30 - 11:35;

  • Ницца - Киев: 12:35 - 16:30.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что авиакомпания SkyUp запускает авиарейсы из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.

В частности, РБК-Украина сообщало о том, что лоукостер Flynas выполнил дебютный рейс из "Борисполя" в Саудовскую Аравию. Авиарейсы будут осуществляться три раза в неделю.

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КиевМеждународные авиалинии УкраиныНиццаАвиасообщение