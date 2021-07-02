Авиакомпания Flynas запустила авиарейс из "Борисполя" в Саудовскую Аравию
Лоукостер Flynas выполнила дебютный рейс в аэропорт "Борисполь". С сегодняшнего дня рейсы будут осуществляться трижды в неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Борисполь».
Известно, что рейс будет выполняться по соответствующему графику:
- Джидда - Международный аэропорт "Борисполь": 9:30 - 14:05 (пн, ср, пт);
- Международный аэропорт "Борисполь" - Джидда: 15:05 - 19:50 (пн, ср, пт);
Как отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и развитию инфраструктуры ГП "МА Борисполь" Георгий Зубко, Джидда стала вторым городом Саудовской Аравии, которая имеет прямое сообщение с аэропортом "Борисполь". В частности, открытие нового рейса в короткие сроки, является отличным результатом для авиакомпании.
"Желаем авиакомпании дальнейшего развития сети маршрутов, довольных пассажиров, легких рейсов и безопасных полетов", - добавил Георгий Зубко.