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МАУ відновлює авіарейси з Києва до Ніцци

Автор: Сергій Пишкін

Міжнародні авіалінії України відновлюють авіарейси з Києва до Ніцци. Перший політ відбудеться вже 8 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАУ.

Згідно з повідомленням, авіарейси до Ніцци заплановані кожного вівторка й неділі починаючи з 8 серпня до 28 вересня поточного року.

Наразі відомо, що літаки курсуватимуть за графіком:

  • Київ - Ніцца: 9:30 - 11:35;

  • Ніцца - Київ: 12:35 - 16:30.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що авіакомпанія SkyUp запускає авіарейси з Києва та Львова до Саудівської Аравії.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що лоукостер Flynas виконав дебютний рейс з "Борисполя" до Саудівської Аравії. Авіарейси здійснюватимуться тричі на тиждень.

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