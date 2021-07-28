МАУ відновлює авіарейси з Києва до Ніцци

Міжнародні авіалінії України відновлюють авіарейси з Києва до Ніцци. Перший політ відбудеться вже 8 серпня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАУ.
Згідно з повідомленням, авіарейси до Ніцци заплановані кожного вівторка й неділі починаючи з 8 серпня до 28 вересня поточного року.
Наразі відомо, що літаки курсуватимуть за графіком:
Київ - Ніцца: 9:30 - 11:35;
Ніцца - Київ: 12:35 - 16:30.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що авіакомпанія SkyUp запускає авіарейси з Києва та Львова до Саудівської Аравії.
Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що лоукостер Flynas виконав дебютний рейс з "Борисполя" до Саудівської Аравії. Авіарейси здійснюватимуться тричі на тиждень.