SkyUp запускает авиарейсы в Саудовскую Аравию: список
Фото: Рейсы в Саудовскую аравию запускает авиакомпания SkyUp (facebook.com/skyup.aero)
Украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии рейс из Киева и Львова в Саудовскую Аравию. Первый рейс запланирован до 3 августа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу SkyUp.
Сейчас известно, что самолеты будут маршировать за рейсами:
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Киев - Даммам - Киев;
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Киев — Эр-Рияд — Киев;
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Львов — Даммам — Львов.
В частности, стоит обратить внимание на условия въезда в Саудовскую Аравию.
Вакцинированным путешественникам необходимо иметь при себе:
- сертификат полного курса вакцинации утвержденными препаратами (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson — 1 доза)
- отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;
Невакцинированные путешественники обязаны:
- иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;
- отбыть 7-дневный карантин на территории страны и сделать повторный ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине