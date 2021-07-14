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SkyUp запускает авиарейсы в Саудовскую Аравию: список

Новина українською →
Украина, Среда 14 июля 2021 19:51
SkyUp запускает авиарейсы в Саудовскую Аравию: список Фото: Рейсы в Саудовскую аравию запускает авиакомпания SkyUp (facebook.com/skyup.aero)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии рейс из Киева и Львова в Саудовскую Аравию. Первый рейс запланирован до 3 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу SkyUp.

Сейчас известно, что самолеты будут маршировать за рейсами:

  • Киев - Даммам - Киев;

  • Киев — Эр-Рияд — Киев;

  • Львов — Даммам — Львов.

В частности, стоит обратить внимание на условия въезда в Саудовскую Аравию.

Вакцинированным путешественникам необходимо иметь при себе:

  • сертификат полного курса вакцинации утвержденными препаратами (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson — 1 доза)
  • отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;

Невакцинированные путешественники обязаны:

  • иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;
  • отбыть 7-дневный карантин на территории страны и сделать повторный ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине
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