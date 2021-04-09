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МАУ возобновляет авиарейсы в Хорватию

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 16:14
МАУ возобновляет авиарейсы в Хорватию Фото: МАУ возобновляет рейсы из Киева в Хорватию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет рейсы из Украины в Хорватию. Первый рейс запланирован на 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В частности, возобновляются авиарейсы по направлениям Киев - Сплит - Киев и Киев - Пула - Киев.

Рейсы по направлению Киев - Пула - Киев будут выполняться по средам и субботам.

В то время как авиарейсы по направлению Киев - Сплит - Киев будут выполняться каждый четверг.

В компании напоминают, что при пересечении границ пока действуют некоторые эпидемиологические ограничения.

С 1 апреля въезд на территорию Хорватии разрешен гражданам Украины с туристической целью при наличии оплаты за проживание и отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до вылета, или документа, подтверждающего вакцинацию.

Напомним, ранее МАУ объявила о перезапуске 14 регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 года и открытии нового направления.

Кроме того, МАУ возобновила авиарейсы из Киева в Вильнюс, Берлин и Барселону, а также из Одессы в Стамбул. Первый авиарейс был осуществлен 28 марта.

Добавим, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

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