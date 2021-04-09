МАУ возобновляет авиарейсы в Хорватию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет рейсы из Украины в Хорватию. Первый рейс запланирован на 2 июня.

В частности, возобновляются авиарейсы по направлениям Киев - Сплит - Киев и Киев - Пула - Киев.

Рейсы по направлению Киев - Пула - Киев будут выполняться по средам и субботам.

В то время как авиарейсы по направлению Киев - Сплит - Киев будут выполняться каждый четверг.

В компании напоминают, что при пересечении границ пока действуют некоторые эпидемиологические ограничения.

С 1 апреля въезд на территорию Хорватии разрешен гражданам Украины с туристической целью при наличии оплаты за проживание и отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до вылета, или документа, подтверждающего вакцинацию.