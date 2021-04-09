МАУ відновлює авіарейси в Хорватію

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює рейси з України в Хорватію. Перший рейс запланований на 2 червня.

Зокрема, поновлюються авіарейси за напрямками Київ - Спліт - Київ і Київ - Пула - Київ.

Рейси на напрямку Київ - Пула - Київ будуть виконуватися щосереди і щосуботи.

У той час як авіарейси за напрямком Київ - Спліт - Київ будуть виконуватися кожен четвер.

У компанії нагадують, що при перетині кордонів поки діють деякі епідеміологічні обмеження.

З 1 квітня в'їзд на територію Хорватії дозволено громадянам України з туристичною метою за наявності оплати за проживання і негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або документа, що підтверджує вакцинацію.