МАУ возобновляет авиарейсы в Афины: названа дата

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет авиасообщение с Грецией. МАУ с 18 июня 2021 года начнет снова летать в Афины.
Об этом говорится на сайте МАУ.
Авиакомпания будет каждый вторник, четверг и пятницу осуществлять рейсы по маршруту Киев-Афины-Киев.
"Удобное расписание рейсов авиакомпании МАУ позволит пассажирам, следующим из Афин, воспользоваться удобными стыковками в базовом аэропорту "Борисполь" для перелетов в Баку, Тбилиси, Еревана, Батуми и ключевые регионы Украины", - пояснили в МАУ.
Как отметили в авиакомпании, пассажиры из Афин смогут удобно добраться до Харькова, Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, Кишинева, Ивано-Франковска, Херсона, а также в обратном направлении.
Кроме того, с 4 июня для украинских туристов станет доступна чартерная программа МАУ с греческими курортами: Ираклион, Салоники и Родос.
Напомним, 25 мая МАУ сообщила о возобновлении авиасообщения с Польшей. С 18 июня 2021 года самолеты авиакомпании начнут летать в Варшаву.
Отметим, в начале апреля МАУ сообщила о возобновлении рейсов в Хорватию. Уже со 2 июня возобновятся авиарейсы по направлениям Киев-Сплит-Киев и Киев-Пула-Киев.
Как писало РБК-Украина, с 29 апреля МАУ возобновила полеты в Молдову. Авиакомпания возобновила авиарейсы по направлению Киев-Кишинев-Киев.