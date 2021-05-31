МАУ відновлює авіарейси в Афіни: названа дата

Авіакомпанія буде щовівторка, четверга та п'ятниці здійснювати рейси за маршрутом Київ-Афіни-Київ.

Київ (KBP) - Афіни (ATH) :виліт 10:35 (місцевий час) - приліт 13: 10 (місцевий час);

:виліт 10:35 (місцевий час) - приліт 13: 10 (місцевий час); Афіни (ATH) - Київ (KBP): виліт 14:05 (місцевий час) - приліт 16: 40 (місцевий час).

"Зручний розклад рейсів авіакомпанії МАУ дозволить пасажирам, наступним з Афін, скористатися зручними стикуваннями в базовому аеропорту "Бориспіль" для перельотів в Баку, Тбілісі, Єревана, Батумі і ключові регіони України", - пояснили в МАУ.

Як зазначили в авіакомпанії, пасажири з Афін зможуть зручно дістатися до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, Кишинева, Івано-Франківська, Херсона, а також у зворотному напрямку.

Крім того, з 4 червня для українських туристів стане доступна чартерна програма МАУ з грецькими курортами: Іракліон, Салоніки і Родос.