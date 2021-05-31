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МАУ відновлює авіарейси в Афіни: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Авіакомпанія " Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) відновлює авіасполучення з Грецією. МАУ з 18 червня 2021 року почне знову літати в Афіни.

Про це йдеться на сайті МАУ.

Авіакомпанія буде щовівторка, четверга та п'ятниці здійснювати рейси за маршрутом Київ-Афіни-Київ.

  • Київ (KBP) - Афіни (ATH):виліт 10:35 (місцевий час) - приліт 13: 10 (місцевий час);
  • Афіни (ATH) - Київ (KBP): виліт 14:05 (місцевий час) - приліт 16: 40 (місцевий час).

"Зручний розклад рейсів авіакомпанії МАУ дозволить пасажирам, наступним з Афін, скористатися зручними стикуваннями в базовому аеропорту "Бориспіль" для перельотів в Баку, Тбілісі, Єревана, Батумі і ключові регіони України", - пояснили в МАУ.

Як зазначили в авіакомпанії, пасажири з Афін зможуть зручно дістатися до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, Кишинева, Івано-Франківська, Херсона, а також у зворотному напрямку.

Крім того, з 4 червня для українських туристів стане доступна чартерна програма МАУ з грецькими курортами: Іракліон, Салоніки і Родос.

Нагадаємо, 25 травня МАУ повідомила про відновлення авіасполучення з Польщею. З 18 червня 2021 року літаки авіакомпанії почнуть літати до Варшави.

Зазначимо, на початку квітня МАУ повідомила про відновлення рейсів до Хорватії. Вже з 2 червня відновляться авіарейси за напрямками Київ-Спліт-Київ і Київ-Пула-Київ.

Як писало РБК-Україна, з 29 квітня МАУ відновила польоти до Молдови. Авіакомпанія відновила авіарейси за напрямком Київ-Кишинів-Київ.

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