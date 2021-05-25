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МАУ возобновляет авиарейсы в Польшу

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Киев, Вторник 25 мая 2021 18:14
МАУ возобновляет авиарейсы в Польшу Фото: МАУ возобновляет рейсы в Варшаву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет авиасообщение с Польшей. МАУ с 18 июня 2021 года начнет снова летать в Варшаву.

Об этом говорится на сайте МАУ.

Авиакомпания будет каждый вторник, пятницу и воскресенье осуществлять полетную программу по маршруту Киев-Варшава-Киев.

  • Киев (KBP) - Варшава (WAW): вылет 09:55 (местное время) - прилет 10:30 (местное время);
  • Варшава (WAW) - Киев (KBP): вылет 14:05 (местное время) - прилет 16:35 (Местное время).

"Удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт "Борисполь", - пояснили в МАУ.

Как отмечают в авиакомпании, пассажиры из Варшавы смогут удобно добраться до Харькова, Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, Кишинева, Ивано-Франковска, Херсона, Тбилиси, Батуми, Тель-Авива, Еревана, Стамбула, Дубай, Баку и Каира, а также в обратном направлении.

Напомним, в начале апреля МАУ сообщила о возобновлении рейсов в Хорватию. Уже со 2 июня возобновятся авиарейсы по направлениям Киев-Сплит-Киев и Киев-Пула-Киев.

Кроме того, с 29 апреля МАУ возобновила полеты в Молдову. Авиакомпания возобновила авиарейсы по направлению Киев-Кишинев-Киев.

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