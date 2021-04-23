МАУ возобновляет рейсы между Украиной и Молдовой

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет авиасообщение между Украиной и Молдовой. Первый рейс запланирован на 29 апреля.

Рейс Киев - Кишинев будет выполняться три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. В то же время рейс Кишинев - Киев также будет выполняться три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам.

В авиакомпании отметили, что такое расписание рейсов позволит обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов из аэропорта "Борисполь".

В частности, пассажиры из Кишинева смогут удобно добраться в Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Лондон, Париж, Амстердам, Прагу, Женеву, Милан, Минск, Дубаи, Ларнаку, Берлин, Мюнхен, Вильнюс, Тель-Авив, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Баку, Каир, Барселону и Дели.

Также пассажиры с Кишинева смогут воспользоваться чартерными рейсами из Киева в Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию, Албанию, Болгарию, Тунис, Доминиканы, ОАЭ и Грецию.