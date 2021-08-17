Фото: МАУ из-за ситуации в Афганистане изменила маршрут рейсов в Индию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменила маршрут полета в аэропорт Дели (Индия). Такое решение было принято в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МАУ.