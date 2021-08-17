ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов

Новина українською →
Украина, Вторник 17 августа 2021 16:32
Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал рейс из Украины в Афганистан для эвакуации украинцев. Самолет, по словам Данилова, должен вылететь уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире "Украина 24".

"Он (самолет - ред.) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни было нужно рейсов, чтобы выполнить свой долг", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с Афганистаном на собственном контроле.

"Что касается ситуации, то она на контроле у Зеленского. Он периодически собирает специалистов по этому вопросу", - добавил он.

Напомним, на территории аэропорта Кабула находятся 12 украинцев, а всего из Афганистана планируют эвакуировать 120 человек.

Добавим, вчера в МИД заявляли, что из аэропорта Кабула не может вылететь второй украинский самолет.

Больше о ситуации в Афганистане - в материале "Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше".

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Кабул Алексей Данилов СНБО
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше