МАУ через ситуацію в Афганістані змінила маршрут рейсів до Індії
Фото: МАУ через ситуацію в Афганістані змінила маршрут рейсів до Індії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" змінила маршрут польоту в аеропорт Делі (Індія). Таке рішення було прийнято у зв'язку з ситуацією в Афганістані.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі МАУ.
"Минулої п’ятниці авіакомпанія МАУ здійснила оцінку ризиків польотів над територією Афганістану у зв’язку з ситуацією в країні. Відповідно до підвищення рівня загрози, МАУ вирішила здійснювати обліт території Афганістану на рейсах до Делі", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про відправлення до Афганістану ще одного літака для евакуації українців.
Крім того, раніше в МЗС заявили, що з аеропорту Кабула не може вилетіти другий український літак.