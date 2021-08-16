Второй украинский самолет уже в аэропорту Кабула, но не может вылететь, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о проблеме с эвакуацией украинцев из Афганистана . По его словам, второй украинский самолет уже в аэропорту Кабула, но не может вылететь.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть - это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал министр.

Кулеба добавил, что Украина готова эвакуировать из Афганистана граждан других стран, как украинская сторона уже совершила во время эвакуации людей предыдущим рейсом.