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МАУ приостанавливает выполнение рейсов в Тегеран

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 10:19
МАУ приостанавливает выполнение рейсов в Тегеран
Иллюстративное фото (из открытых источников)

МАУ приостанавливает выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок

Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран в связи с авиакатастрофой в Иране. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Как отмечает МАУ, с 8 января принято решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что украинский самолет авиакомпании МАУ Тегеран-Киев потерпел крушение утром в среду возле международного аэропорта имени имама Хомейни. Предполагается, что на его борту находились около 180 человек.

В МАУ подтвердили факт авиакатастрофы украинского самолета. В своем Facebook компания пишет, что по предварительной информации на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, точное количество уточняется. Списки погибших будут опубликованы на сайте МАУ.

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