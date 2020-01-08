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МАУ призупиняє виконання рейсів до Тегерана

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:19
МАУ призупиняє виконання рейсів до Тегерана
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

МАУ призупиняє виконання рейсів до Тегерана на невизначений термін

Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані. Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Як зазначає МАУ, з 8 січня ухвалено рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що український літак авіакомпанії МАУ Тегеран-Київ розбився вранці в середу біля міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Передбачається, що на його борту знаходилися близько 180 людей.

МАУ підтвердили факт авіакатастрофи українського літака. У своєму Facebook компанія пише, що за попередньою інформацією на борту знаходилося 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, точна кількість уточнюється. Списки загиблих будуть опубліковані на сайті МАУ.

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