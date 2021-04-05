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МАУ перезапустит 14 регулярных авиарейсов этим летом

Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о решении перезапустить 14 регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 год. Также компания откроет еще одно новое направление.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Авиакомпания панирует запустить авиарейсы из Киева в Ниццу, Дели, Анкару, Рим, Варшаву, Афины, Кишинев, Барселону, Ларнаку, Ташкент и Батуми. Продажа авиабилетов уже открыта на сайте авиакомпании.

Компания также анонсировала запуск нового прямого рейса из Киева в город Джидда в Саудовской Аравии, однако билетов пока в продаже нет.

Региональная маршрутная сеть авиакомпании в соответствии с обновленными планами пополнится рейсами Одесса-Вильнюс, Львов-Тель-Авив и Харьков-Тель-Авив.

Чартерные полеты МАУ намерена выполнять из Киева в Ла-Роману, Невшехир, Марса-Алам, Пулу и Сплит.

Напомним, МАУ возобновляет авиарейсы из Киева в Вильнюс, Берлин и Барселону, а также из Одессы в Стамбул. Первый авиарейс запланирован на 28 марта.

Кроме того, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Ранее сообщалось, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

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