RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МАУ перезапуститть 14 регулярних авіарейсів цього літа

Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про рішення перезапустити 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 рік. Також компанія відкриє ще один новий напрям.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Авіакомпанія панірує запустити авіарейси з Києва в Ніццу, Делі, Анкари, Риму, Варшави, Афін, Кишинева, Барселону, Ларнаки, Ташкент і Батумі. Продаж авіаквитків вже відкрита на сайті авіакомпанії.

Компанія також анонсувала запуск нового прямого рейсу з Києва в місто Джидда в Саудівській Аравії, проте квитків поки немає у продажу.

Регіональна маршрутна мережа авіакомпанії згідно з оновленими планами поповниться рейсами Одеса-Вільнюс, Львів-Тель-Авів і Харків-Тель-Авів.

Чартерні польоти МАУ має намір виконувати з Києва у Ла-Романа, Невшехір, Марса-Алам, Пулу і Спліт.

Нагадаємо, МАУ відновлює авіарейси з Києва у Вільнюс, Берлін і Барселону, а також з Одеси до Стамбулу. Перший рейс запланований на 28 березня.

Крім того, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Раніше повідомлялося, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії Україниавиасообщение
Читайте також
Локдаун у Львові можуть посилити: на черзі закриття авіа та залізничного сполучення
Катастрофа МАУ: Україна має намір "створити проблеми" для Ірану
Прогноз погоди