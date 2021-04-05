МАУ перезапуститть 14 регулярних авіарейсів цього літа

Авіакомпанія панірує запустити авіарейси з Києва в Ніццу, Делі, Анкари, Риму, Варшави, Афін, Кишинева, Барселону, Ларнаки, Ташкент і Батумі. Продаж авіаквитків вже відкрита на сайті авіакомпанії.

Компанія також анонсувала запуск нового прямого рейсу з Києва в місто Джидда в Саудівській Аравії, проте квитків поки немає у продажу.

Регіональна маршрутна мережа авіакомпанії згідно з оновленими планами поповниться рейсами Одеса-Вільнюс, Львів-Тель-Авів і Харків-Тель-Авів.

Чартерні польоти МАУ має намір виконувати з Києва у Ла-Романа, Невшехір, Марса-Алам, Пулу і Спліт.