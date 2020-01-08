МАУ опубликовала имена погибших в Иране членов экипажа

Компания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена членов экипажа самолета, который утром 8 января разбился в Иране. Список размещен на сайте МАУ.

В частности, авиакомпания официально опубликовала имена девяти членов экипажа рейса PS752, который выполнял рейс Тегеран - Киев.

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич

Гапоненко Владимир Иванович

Хоменко Сергей Анатольевич

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в комиссию по расследованию крушения самолета МАУ в Иране будут привлечены представители стран, граждане которых погибли.

После катастрофы, в результате которой погибли более 170 человек, украинское правительство запретило авиакомпаниям работать в воздушном пространстве Ирана. Запрет на полеты начнет действовать с 00:00 9 января до выяснения причин трагедии.

Кроме того, стало известно, что Иран не передаст черные ящики украинского самолета компании Boeing, которая является производителем пассажирского лайнера. Отметим, катастрофа произошла на фоне обострения между Ираном и США, поэтому привлечение американской стороны к расследованию маловероятно.