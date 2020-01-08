К расследованию крушения самолета в Иране привлекут другие страны, - СНБО

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Также в комиссии приобщат представителей Boeing

К комиссии по расследованию крушения самолета МАУ в Иране, которое произошло утром 8 января, будут привлечены представители стран, граждане которых погибли. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Данилова, представители пострадавших стран должны быть обязательно приобщены к расследованию авиакатастрофы украинского самолета согласно условиям международного права.

"По условиям международного права, должны быть обязательно включены те страны, граждане которых стали жертвами катастрофы. Более того, должны быть привлечены к комиссии представители компании Boeing", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины начал расследование крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране. Прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн выразила глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране. В Европейськом союзе также ожидают результаты расследования авиакатастрофы в Иране.

Как известно, авария украинского самолета, который совершал рейс из Тегерана в Киев, произошла утром 8 января. Жертвами авиакатастрофы стали 177 человек, которые находились на борту самолета. Среди погибших 11 украинцев - двое пассажиров и 9 членов экипажа.