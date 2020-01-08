МАУ опублікувала імена загиблих в Ірані членів екіпажу

Компанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала імена членів екіпажу літака, який вранці 8 січня розбився в Ірані. Список розміщений на сайті МАУ.

Зокрема, авіакомпанія офіційно опублікувала імена дев'яти членів екіпажу рейсу PS752, який виконував рейс Тегеран - Київ.

Пілоти:

Наумкін Олексій Євгенович

Гапоненко Володимир Іванович

Хоменко Сергій Анатолійович

Бортпровідники:

Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгенівна

Сологуб Юлія Миколаївна

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що до комісії з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані будуть залучені представники країн, громадяни яких загинули.

Після катастрофи, в результаті якої загинули більше 170 людей, український уряд заборонив авіакомпаніям працювати в повітряному просторі Ірану. Заборона на польоти почне діяти з 00:00 9 січня до з'ясування причин трагедії.

Крім того, стало відомо, що Іран не передасть чорні ящики українського літака компанії Boeing, яка є виробником пасажирського лайнера. Відзначимо, катастрофа сталася на тлі загострення між Іраном і США, тому залучення американської сторони до розслідування малоймовірно.