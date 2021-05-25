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МАУ будет летать в обход Беларуси: как изменится длительность рейсов и стоимость билетов

Автор: Дмитрий Левицкий

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что поддерживает решение Кабмина о прекращении авиасообщения с Беларусью. Компания рассказала, как изменится длительность авиарейсов и стоимость билетов.

Об этом говорится на сайте МАУ.

Авиакомпания отметила, что не осуществляет прямых коммерческих рейсов в Беларусь с 2019 года, но ряд рейсов проходит через воздушное пространство Беларуси.

"В настоящее время пересмотр маршрутов будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании", - заявили в МАУ.

Облет белорусского воздушного пространства, как говорят в компании, повлечет за собой в среднем дополнительно 40 минут летного времени, а соответственно - дополнительные расходы на авиатопливо. Однако, исходя из общей ситуации в авиационной отрасли, МАУ не видит оснований для подорожания билетов из-за необходимости облета.

"Однако некоторые маршруты, экономическая целесообразность которых находится на грани рентабельности, и которые не являются фидерными для авиакомпании, могут быть отменены... В настоящее время авиакомпания не планирует отмену любых рейсов из-за необходимости облета территории Беларуси, но будет наблюдать за динамикой и глубиной продаж", - добавили в МАУ.

Напомним, с полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение сегодня принял Кабинет министров после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair для задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Как писало РБК-Украина, в украинском МИД назвали условие для возобновления авиасообщения с Беларусью.

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