Матеріальна допомога для військових у 2026 році: хто і скільки грошей може отримати

У 2026 році військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення. Виплата надається один раз на рік за наявності визначених підстав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У 2026 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.
До суми, з якої розраховується виплата, входять:
Виплата здійснюється з урахуванням наявного фонду грошового забезпечення та відповідно до доручення міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд.
Матеріальна допомога у 2026 році надається військовослужбовцям один раз протягом року за наявності однієї з таких підстав:
Зокрема, підставами є захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити В або С, онкологічні захворювання, тривале лікування або реабілітація понад 30 днів, тяжкі поранення, протезування, трансплантація органів, а також поранення членів сім’ї внаслідок збройної агресії РФ.
Для отримання виплати військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира або начальника із зазначенням підстав та додати підтверджувальні документи.
Рішення про надання допомоги оформлюється наказом командира та виплачується в межах коштів, передбачених у кошторисі.
Водночас військові, які до служби працювали в бюджетних установах, можуть отримати таку допомогу лише за умови, що за попереднім місцем роботи їм не виплачувалася аналогічна матеріальна допомога у відповідному році.
Раніше РБК-Україна писало, що військовослужбовці ЗСУ мають право раз на рік отримати грошову допомогу на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, і це право виникає вже після першого повного місяця служби.
Також ми розповідали, що в Україні готують оновлені контракти для військовослужбовців ЗСУ, які передбачатимуть чітко визначені строки служби та суттєве, щонайменше утричі більше, грошове забезпечення із збереженням премій і доплат.