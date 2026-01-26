Материальная помощь для военных в 2026 году: кто и сколько денег может получить

В 2026 году военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере месячного денежного обеспечения. Выплата предоставляется один раз в год при наличии определенных оснований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего.
В сумму, из которой рассчитывается выплата, входят:
Выплата осуществляется с учетом имеющегося фонда денежного обеспечения и в соответствии с поручением министра обороны Украины от 4 января 2026 года № 38/уд.
Материальная помощь в 2026 году предоставляется военнослужащим один раз в течение года при наличии одного из следующих оснований:
В частности, основаниями являются заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты В или С, онкологические заболевания, длительное лечение или реабилитация более 30 дней, тяжелые ранения, протезирование, трансплантация органов, а также ранения членов семьи в результате вооруженной агрессии РФ.
Для получения выплаты военнослужащий должен подать рапорт на имя командира или начальника с указанием оснований и приложить подтверждающие документы.
Решение о предоставлении помощи оформляется приказом командира и выплачивается в пределах средств, предусмотренных в смете.
В то же время военные, которые до службы работали в бюджетных учреждениях, могут получить такую помощь только при условии, что по предыдущему месту работы им не выплачивалась аналогичная материальная помощь в соответствующем году.
Ранее РБК-Украина писало, что военнослужащие ВСУ имеют право раз в год получить денежную помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения, и это право возникает уже после первого полного месяца службы.
Также мы рассказывали, что в Украине готовят обновленные контракты для военнослужащих ВСУ, которые будут предусматривать четко определенные сроки службы и существенное, как минимум в три раза больше, денежное обеспечение с сохранением премий и доплат.