Каждое кормление украинского политзаключенного Кольченко снимают на камеру, - правозащитник

Кольченко разрешили длительное свидание с мамой

Каждое кормление украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации, снимают на видеокамеру. Об этом со ссылкой на адвоката Кольченко в Facebook сообщил правозащитник Николай Щур.

"От Кольченко вышел адвокат (22 июня 2018 года 11.15). Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "сокамерником". Немного поправился. Весит сейчас около 62 кг. Каждое его кормление снимают на видеокамеру", - написал он.

По словам адвоката, Кольченко разрешили длительное свидание с мамой - 28-30 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июня 2018 года Кольченко прекратил голодовку.