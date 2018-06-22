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Каждое кормление украинского политзаключенного Кольченко снимают на камеру, - правозащитник

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 12:31
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Кольченко разрешили длительное свидание с мамой

Каждое кормление украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации, снимают на видеокамеру. Об этом со ссылкой на адвоката Кольченко в Facebook сообщил правозащитник Николай Щур.

"От Кольченко вышел адвокат (22 июня 2018 года 11.15). Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "сокамерником". Немного поправился. Весит сейчас около 62 кг. Каждое его кормление снимают на видеокамеру", - написал он.

По словам адвоката, Кольченко разрешили длительное свидание с мамой - 28-30 июля. 

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июня 2018 года Кольченко прекратил голодовку.

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Теги публикации: Российская Федерация, Александр Кольченко, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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