Матері Кольченко дозволили триденне побачення в колонії з сином

В готелі виправної установи їм виділили окрему кімнату

Мати українського політв'язня Олександра Кольченко, якого незаконно утримують в Російській Федерації (РФ), отримала дозвіл на побачення з сином і прибула в Челябінськ. Про це повідомляє агенство Interfax.ru з посиланням на регіональний громадський наглядовий комітет.

Як повідомляється, матері Кольченко дозволили побути з сином троє діб.

Також наголошується, що в готелі виправної установи їм виділили окрему кімнату.

"Мама хоче тільки одного, щоб її сина випустили на свободу. Можливо, це може бути обмін на російських ув'язнених в українських в'язницях", - повідомили в комітеті.

Зазначимо, Кольченко затримали в центрі окупованого Сімферополя 16 травня 2014 року, після чого перевезли до Москви. За версією російської сторони, його затримали за підозрою в причетності до вибухів біля пам'ятника Леніну в Сімферополі до підпалів офісів "Російської громади Криму" і колишнього представництва Партії регіонів.

Сам Кольченко називав підпал дверей офісу партії символічним жестом протесту і підкреслював, що в будинку нікого не було.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Кольченко до 10 років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що Кольченко змушують прийняти російське громадянство.

4 червня Кольченко заявив, що він має намір голодувати, поки дозволяє здоров'я.

"Їжу йому регулярно носять. Він настільки ж регулярно від неї відмовляється. Після цього його ведуть до лікаря, який вимірює у нього тиск, пульс, рівень цукру в крові. Саша п'є воду. Сказав: "Буду триматися, поки здоров'я вистачить"", - повідомив правозахисник Микола Щур.

Пізніше, 7 червня 2018 року Кольченко припинив голодування.

Зазначалося, що кожне годування українського політв'язня знімають на відеокамеру.