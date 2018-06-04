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Кольченко намерен голодовать, пока ему позволяет здоровье, - правозащитник

НовостиОбщество    04.06.2018 - 12:21
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Кольченко продолжает отказываться от приема пищи  

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который удерживается в российской тюрьме, намерен голодовать, пока ему позволяет здоровье. Об этом в Facebook сообщил российский правозащитник Николай Щур.

По словам Щура, Кольченко находится в боксе медицинской части.  

"Пищу ему регулярно носят. Он столь же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду. Сказал: "Буду держаться, пока здоровья хватит"", - отметил правозащитник.

Он также добавил, что Кольченко требует освободить другого украинского политзаключенного Олега Сенцова.

 
 

 

Напомним, ранее стало известно, что Кольченко заставляют принять российское гражданство.

Кольченко задержали в центре оккупированного Симферополя 16 мая 2014 года, после чего перевезли в Москву. По версии российской стороны, его задержали по подозрению в причастности к взрывам возле памятника Ленину в Симферополе к поджогам офисов "Русской общины Крыма" и бывшего представительства Партии регионов.

Сам Кольченко называл поджог двери офиса партии символическим жестом протеста и подчеркивал, что в здании никого не было. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

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Теги публикации: голодовка, Александр Кольченко, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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