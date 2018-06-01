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Интервью

Кольченко заставляют принять российское гражданство, - мать политзаключенного

НовостиПолитика    01.06.2018 - 11:48
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

Правоохранители используют убеждение и открытый шантаж

Крымчанина Александра Кольченко заставляют принять гражданство России. Об этом "Радио Свобода" рассказала мать политзаключенного Лариса Кольченко.

По ее словам, российские силовики пытаются воздействовать на Александра убеждением, а затем прибегают и к открытому шантажу и угрозам.

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство ... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт », - рассказала Лариса Кольченко.

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Напомним, незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

МИД Украины направил в соответствующее ведомство РФ письмо с требованием допустить украинского консула к политзаключенному.

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Теги публикации: Александр Кольченко, Российская Федерация, гражданство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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