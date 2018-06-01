Кольченко заставляют принять российское гражданство, - мать политзаключенного

Правоохранители используют убеждение и открытый шантаж

Крымчанина Александра Кольченко заставляют принять гражданство России. Об этом "Радио Свобода" рассказала мать политзаключенного Лариса Кольченко.

По ее словам, российские силовики пытаются воздействовать на Александра убеждением, а затем прибегают и к открытому шантажу и угрозам.

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство ... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт », - рассказала Лариса Кольченко.

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Напомним, незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

МИД Украины направил в соответствующее ведомство РФ письмо с требованием допустить украинского консула к политзаключенному.