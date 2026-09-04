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Математика - внизу рейтинга: какие средние баллы набрали участники НМТ-2026 по всем предметам

08:07 04.09.2026 Пт
2 мин
Лучшие результаты - по иностранным языкам: более 150 баллов
aimg Василина Копытко
Математика - внизу рейтинга: какие средние баллы набрали участники НМТ-2026 по всем предметам Средний балл участников колеблется от 131 до 156 баллов (фото: Getty Images)
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УЦОКО обнародовал официальный отчет по результатам НМТ-2026. Самый высокий средний результат участники показали по иностранным языкам, а самый низкий - по математике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет УЦОКО.

Средние баллы НМТ-2026

На НМТ в этом году зарегистрировалось почти 360 тысяч участников, а участие в тестировании приняли 329 тысяч.

Средние результаты участников, преодолевших порог по соответствующему предмету, по шкале от 100 до 200 баллов составляли:

  • Немецкий язык - 156,0 балла
  • Французский язык - 151,9 балла
  • Английский язык - 151,3 балла
  • Испанский язык - 148,2 балла
  • Биология - 143,7 балла
  • География - 143,7 балла
  • Украинский язык - 142,0 балла
  • История Украины - 141,1 балла
  • Химия - 138,7 балла
  • Украинская литература - 137,2 балла
  • Физика - 135,9 балла
  • Математика - 131,9 балла

Таким образом, самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксировали по немецкому языку - 156 баллов. Самый низкий - по математике, 131,9 балла.

Математика - внизу рейтинга: какие средние баллы набрали участники НМТ-2026 по всем предметамОтчет о НМТ-2026 от УЦОКО (скриншот)

Важно, что эти средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших порог по соответствующему предмету и получивших результат по шкале 100-200 баллов.

Математика на НМТ

Напомним, что математику в этом году не сдали почти 40 тысяч участников НМТ. Это составляет более 12% всех, кто проходил тестирование. В общем, пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48,5 тысячи поступающих.

Добавим, что летом шли дискуссии о целесообразности обязательного составления математики на НМТ. Однако тогдашний министр образования Оксен Лисовый был против изъятия этого предмета из тестирования, такой же позиции придерживается и новый глава Минобразования Андрей Бутенко.

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