Математика - внизу рейтинга: какие средние баллы набрали участники НМТ-2026 по всем предметам
УЦОКО обнародовал официальный отчет по результатам НМТ-2026. Самый высокий средний результат участники показали по иностранным языкам, а самый низкий - по математике.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет УЦОКО.
Средние баллы НМТ-2026
На НМТ в этом году зарегистрировалось почти 360 тысяч участников, а участие в тестировании приняли 329 тысяч.
Средние результаты участников, преодолевших порог по соответствующему предмету, по шкале от 100 до 200 баллов составляли:
- Немецкий язык - 156,0 балла
- Французский язык - 151,9 балла
- Английский язык - 151,3 балла
- Испанский язык - 148,2 балла
- Биология - 143,7 балла
- География - 143,7 балла
- Украинский язык - 142,0 балла
- История Украины - 141,1 балла
- Химия - 138,7 балла
- Украинская литература - 137,2 балла
- Физика - 135,9 балла
- Математика - 131,9 балла
Таким образом, самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксировали по немецкому языку - 156 баллов. Самый низкий - по математике, 131,9 балла.
Отчет о НМТ-2026 от УЦОКО (скриншот)
Важно, что эти средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших порог по соответствующему предмету и получивших результат по шкале 100-200 баллов.
Математика на НМТ
Напомним, что математику в этом году не сдали почти 40 тысяч участников НМТ. Это составляет более 12% всех, кто проходил тестирование. В общем, пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 48,5 тысячи поступающих.
Добавим, что летом шли дискуссии о целесообразности обязательного составления математики на НМТ. Однако тогдашний министр образования Оксен Лисовый был против изъятия этого предмета из тестирования, такой же позиции придерживается и новый глава Минобразования Андрей Бутенко.