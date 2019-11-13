На матчі Ліги Європи "Мальме" - "Динамо" очікується аншлаг

Фото: вболівальники "Мальме" (mff.se)

Шведський клуб розпродав майже всі квитки на гру Ліги Європи

На матчі 5 туру групового раунду Ліги Європи між "Мальме" і київським "Динамо", який запланований на 28 листопада, очікується аншлаг. Згідно з даними на сайті шведського клубу, на гру на даний момент розпродано майже 19 тисяч квитків.

При цьому, домашня арена клубу "Сведбанк" вміщує 21 тисячу вболівальників.

Після 4 турів лідером групи є данський "Копенгаген" з 6 очками в активі. "Динамо" також набрало 6 очок і посідає 2 місце, уступаючи за додатковими показниками. "Мальме" йде третім - 5 очок, замикає квартет швейцарський "Лугано" з 2 балами.

Тому перемога над київським клубом у 5 турі групового турніру Ліги Європи значно збільшує шанси шведського клубу на вихід до стадії плей-офф. "Біло-сині" вийдуть з групи у разі перемоги у Швеції.

На даний момент вже п'ять клубів достроково вийшли в плей-офф турніру. Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".

Нагадаємо, у рамках першого туру групового турніру Ліги Європи "Динамо" в домашньому матчі перемогло "Мальме" з рахунком 1:0.