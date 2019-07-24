Назначен арбитр матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером"

Фото: "Динамо" и "Шахтер" сразятся за Суперкубок Украины-2019 (ffu.ua)

На поединке будет тестироваться система VAR

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Об этом сообщается на сайте организации.

Арбитром в поле будет 39-летний Виталий Романов. В прошлом сезоне днепрянин работал на 12 матчах элитного отечественного дивизиона, в которых показал 77 предупреждений (в среднем - чуть менее четырех за игру), четыре раза удалял футболистов с поля и назначил три пенальти.

Ассистенты арбитра - Александр Войтюк (Запорожье), Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр - Анатолий Абдула (Харьков). Резервный ассистент арбитра - Семен Шлончак (Черкассы). Наблюдатель арбитража - Виталий Годулян (Одесса).

Добавим, что на поединке в режиме оффлайн будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Арбитром в этом качестве назначен Евгений Арановський (Киев), ассистентом - Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража - Виктор Дердо (Черноморск, Одесская область).

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 28 июля, на стадионе "Черноморец" в Одессе, начало - в 21:00.