ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначен арбитр матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером"

Новости » Спорт    24.07.2019 - 12:45
Назначен арбитр матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером"
Фото: "Динамо" и "Шахтер" сразятся за Суперкубок Украины-2019 (ffu.ua)

На поединке будет тестироваться система VAR

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Об этом сообщается на сайте организации.

Арбитром в поле будет 39-летний Виталий Романов. В прошлом сезоне днепрянин работал на 12 матчах элитного отечественного дивизиона, в которых показал 77 предупреждений (в среднем - чуть менее четырех за игру), четыре раза удалял футболистов с поля и назначил три пенальти.

Ассистенты арбитра - Александр Войтюк (Запорожье), Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр - Анатолий Абдула (Харьков). Резервный ассистент арбитра - Семен Шлончак (Черкассы). Наблюдатель арбитража - Виталий Годулян (Одесса).

Добавим, что на поединке в режиме оффлайн будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Арбитром в этом качестве назначен Евгений Арановський (Киев), ассистентом - Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража - Виктор Дердо (Черноморск, Одесская область).

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 28 июля, на стадионе "Черноморец" в Одессе, начало - в 21:00.

Украинский арбитр будет работать на матче соперников "Мариуполя" в ЛЕ "Динамо" узнало первого соперника по Лиге чемпионов
Новости Украины ДинамоШахтервидеоповторСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь