Отборочный матч Евро-2020 между Англией и Болгарией остановили из-за расистских криков

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Рефери два раза приостанавливал матч

Футбольный матч отборочного турнира Евро-2020 между Англией и Болгарией дважды останавливался после того, как на трибунах прозвучали расистские крики. Об этом сообщает Euronews.

Рефери впервые остановил игру на 27-й минуте и предупредил, что дальнейшее "расистское поведение" приведет к тому, что матч будет полностью прекращен.

"Из-за расистского поведения, которое мешает игре, судья указал, что ему, возможно, придется приостановить матч", - сказал один из спортивных коментаторов.

Игра возобновилась через две минуты, но снова была остановлена на 41-й минуте.

Напомним, 11 октября сборная Украины обыграла команду Литвы в матче 7 тура группового этапа квалификации Евро-2020. Поединок на стадионе "Металлист" в Харькове завершился со счетом 2:0. Полузащитник Руслан Малиновский оформил дубль на 29 и 58 минутах. После домашней победы сборная еще на шаг приблизилась к получению путевки на Евро-2020.

Добавим, что 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч Украина - Португалия в рамках восьмого тура отбора Евро-2020. Подопечным Андрея Шевченко в поединке против чемпионов турнира хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Предыдущая встреча команд завершилась со счетом 0:0.