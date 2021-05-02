Матч между "МЮ" и "Ливерпулем" перенесен из-за протеста фанатов

Центральный матч 34-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" был перенесен на неопределенное время. Причиной переноса поединка стали протесты фанатов "красных дьяволов".
Об этом сообщает The Guardian.
Поединок должен был стартовать 2 мая в 18:30 по Киеву. Однако около 13:00 фанаты "МЮ" стали выходить на акцию протеста под домашнюю арену "манкунианцев" "Олд Траффорд". Демонстранты выступают против нынешних владельцев "МЮ" семьи Глейзеров.
Самые ярые фанаты прорвали оцепление и проникли в чашу стадиона.
Фанаты требуют изменения правила владения клубом и хотят, чтобы основной пакет акций "МЮ" перешел болельщикам. В итоге руководство Премьер-лиги приняло решение о переносе матча. Когда состоится поединок пока не известно.
Отметим, в этом поединке могла решиться судьба чемпионства АПЛ. Если бы "МЮ" проиграл "Ливерпулю", то потерял бы все, даже теоретические, шансы догнать "Ман Сити". "Голубые" опережают "красных дьяволов" на 13 очков.
Напомним, недавно "МЮ" выступил в роли одного из создателей скандальной Суперлиги Европы. Тогда фанаты "манкунианцев" выступили с протестами, что привело к отказу клуба от участия в турнире, а впоследствии, и развалу Суперлиги.
Также РБК-Украина писало, что на фоне скандала с Суперлигой исполнительный вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд сообщил о своем уходе с должности.