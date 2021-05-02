Матч между "МЮ" и "Ливерпулем" перенесен из-за протеста фанатов

Поединок должен был стартовать 2 мая в 18:30 по Киеву. Однако около 13:00 фанаты "МЮ" стали выходить на акцию протеста под домашнюю арену "манкунианцев" "Олд Траффорд". Демонстранты выступают против нынешних владельцев "МЮ" семьи Глейзеров.

Самые ярые фанаты прорвали оцепление и проникли в чашу стадиона.

Фанаты требуют изменения правила владения клубом и хотят, чтобы основной пакет акций "МЮ" перешел болельщикам. В итоге руководство Премьер-лиги приняло решение о переносе матча. Когда состоится поединок пока не известно.

Отметим, в этом поединке могла решиться судьба чемпионства АПЛ. Если бы "МЮ" проиграл "Ливерпулю", то потерял бы все, даже теоретические, шансы догнать "Ман Сити". "Голубые" опережают "красных дьяволов" на 13 очков.