Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" в конце года

Исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд сообщил о своем уходе с должности. По его словам, он покинет команду-участницу Европейской Суперлиги уже в конце этого года.

Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

Заявление Эда Вудворд о своем уходе произошло на фоне распада Европейской Суперлиги. Он сообщил, что уже планировал уйти с должности в конце 2021 года, но теперь принял решение сообщить о своем уходе.

"Я чрезвычайно горжусь тем, что служил "Юнайтед", и для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира в течение последних 16 лет", - сказал Вудворд.

Он отметил, что у клуба хорошие перспективы на будущее, и в конце года уйти из него будет сложно.

Также известно, что Вудворд ушел со своей должности в Совете по стратегии профессионального футбола УЕФА.