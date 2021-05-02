Матч між "МЮ" і "Ліверпулем" перенесений через протест фанатів

Поєдинок повинен був стартувати 2 травня в 18:30 за Києвом. Однак близько 13:00 фанати "МЮ" стали виходити на акцію протесту під домашню арену "манкуніанців" "Олд Траффорд". Демонстранти виступають проти нинішніх власників "МЮ" сім'ї Глейзерів.

Найпалкіші фанати прорвали оточення і проникли в чашу стадіону.

Фанати вимагають зміни правила володіння клубом і хочуть, щоб основний пакет акцій "МЮ" перейшов уболівальникам. У підсумку керівництво Прем'єр-ліги прийняло рішення про перенесення матчу. Коли відбудеться поєдинок поки не відомо.

Відзначимо, в цьому поєдинку могла вирішитися доля чемпіонства АПЛ. Якби "МЮ" програв "Ліверпулю", то втратив би все, навіть теоретичні, шанси наздогнати "Ман Сіті". "Блакитні" випереджають "червоних дияволів" на 13 очок.