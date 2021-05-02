Матч між "МЮ" і "Ліверпулем" перенесений через протест фанатів

Центральний матч 34-го туру між "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпулем" був перенесений на невизначений час. Причиною перенесення поєдинку стали протести фанатів "червоних дияволів".
Про це повідомляє The Guardian.
Поєдинок повинен був стартувати 2 травня в 18:30 за Києвом. Однак близько 13:00 фанати "МЮ" стали виходити на акцію протесту під домашню арену "манкуніанців" "Олд Траффорд". Демонстранти виступають проти нинішніх власників "МЮ" сім'ї Глейзерів.
Найпалкіші фанати прорвали оточення і проникли в чашу стадіону.
Фанати вимагають зміни правила володіння клубом і хочуть, щоб основний пакет акцій "МЮ" перейшов уболівальникам. У підсумку керівництво Прем'єр-ліги прийняло рішення про перенесення матчу. Коли відбудеться поєдинок поки не відомо.
Відзначимо, в цьому поєдинку могла вирішитися доля чемпіонства АПЛ. Якби "МЮ" програв "Ліверпулю", то втратив би все, навіть теоретичні, шанси наздогнати "Ман Сіті". "Блакитні" випереджають "червоних дияволів" на 13 очок.
Нагадаємо, нещодавно "МЮ" виступив в ролі одного з творців скандальної Суперліги Європи. Тоді фанати "манкуніанців" виступили з протестами, що призвело до відмови клубу від участі в турнірі, а згодом, і розвалу Суперліги.
Також РБК-Україна писало, що на тлі скандалу з Суперлігою виконавчий віце-президент "Манчестер Юнайтед" Ед Вудворд повідомив про свій відхід з посади.