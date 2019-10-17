В ходе протестов в Каталонии задержаны 20 человек

Фото: протесты в Барселоне (twitter.com/naciodigital)

В ходе акций протеста пострадали 53 человека

Не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг. Об этом сообщает El Pais.

Кроме того, в ходе акций протеста пострадали 53 человека.

"Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории (Каталонии) в течение сегодняшнего дня в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей. Также возможны задержки рейсов.

Напомним, РБК-Украина писало, что в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.