Матч Барселона - Реал перенесли через протести у Каталонії

Іллюстративне фото (fcbarcelona.com)

Матч Барселона - Реал повинен був відбутися 26 жовтня

Матч Барселони проти Реалу перенесли через протести у Каталонії. Про це повідомляє AFP.

Відзначимо, перше Ель-Класіко в поточному сезоні мало було відбутися 26-го жовтня на Камп Ноу, але в цей день в столиці Каталонії заплановані протести, через що в Федерацію футболу Іспанії був відправлений запит про перенесення зустрічі.

РБК-Україна писало, що в ніч на четвер у Барселоні загострилися сутички між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії, на центральних вулицях міста горіли автомобілі та сміттєві баки. Сутички спалахнули, коли частина демонстрантів переїхала до штабу відділу внутрішніх справ. В один момент стався піротехнічний залп ракет проти одного з поліцейських вертольотів.

Раніше повідомлялося, що не менше 20 затримань виробили в ході акцій протесту в ряді міст країни співробітники поліцейської служби Каталонії в середу ввечері і в ніч на четвер.

Як відомо, Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. У зв'язку з цим почалися масові протести в країні.