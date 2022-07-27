Массовый этноцид: Подоляк сравнил смертность москвичей, дагестанцев и бурят на фронте

Россия умышленно посылает различные этнические группы на фронт в качестве мяса, избегая негативной статистики смертности среди москвичей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, в среднем москвичи погибают на фронте : в 87,5 раз реже, чем дагестанцы;

275 случае реже, чем дагестанцы;

в 350 раз реже, чем тувинцы. "Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности народов России", - пишет советник главы Офиса президента.