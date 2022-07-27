Масовий етноцид: Подоляк порівняв смертність москвичів, дагестанців й бурят на фронті

Росія умисно посилає різні етнічні групи на фронт в якості м'яса, уникаючи негативної статистики смертності серед москвичів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, у середньому москвичі гинуть на фронті : у 87,5 раза рідше, ніж дагестанці;

у 275 разі рідше, ніж дагестанці;

у 350 разів рідше, ніж тувинці. "Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", - пише радник голови Офісу президента.