Масовий етноцид: Подоляк порівняв смертність москвичів, дагестанців й бурят на фронті
Росія умисно посилає різні етнічні групи на фронт в якості м'яса, уникаючи негативної статистики смертності серед москвичів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, у середньому москвичі гинуть на фронті :
- у 87,5 раза рідше, ніж дагестанці;
- у 275 разі рідше, ніж дагестанці;
- у 350 разів рідше, ніж тувинці.
"Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", - пише радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк прокоментував заклик "голови парламенту" тимчасово окупованого Криму Володимира Константинова розширити межі "операції" на Миколаїв та Одесу.
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